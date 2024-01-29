За нынешнего главу государства собрано необходимое количество подписей. Решение о регистрации принято ЦИК единогласно.

За нынешнего главу государства собрано необходимое количество подписей. Решение о регистрации принято ЦИК единогласно.

Действующий президент России Владимир Путин официально зарегистрирован одним из кандидатов на пост главы государства на предстоящих 15–17 марта выборах.

Согласно правилам, Путин, выдвигающийся кандидатом-самовыдвиженцем, должен был предоставить в Центральную избирательную комиссию от 300 до 315 тыс. подписей. Именно 315 тыс. подписей в его пользу и поступило в ЦИК на прошлой неделе. Из них, по правилам, случайным образом системой отобрано 60 тыс. подписей, 91 из которых признана недействительной. А действительных, таким образом, оказалось 314 тыс. 909 подписей. Этого достаточно для регистрации.

Как пояснила глава Центризбиркома Элла Памфилова, решение о регистрации Владимира Путина кандидатом в президенты РФ принято единогласно.

Удостоверение о регистрации получил сопредседатель путинского избирательного штаба, в этой кампании им является известный актер и режиссер Владимир Машков.

Путин – четвертый зарегистрированный на предстоящие выборы кандидат. До него этот статус получили претенденты от политических партий: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди») и Николай Харитонов (КПРФ).