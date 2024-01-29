Девушка работала в кафе на Красном Пути, а потом уволилась. Ключи от заведения у нее остались до сих пор. Она решила ими воспользоваться.

Девушка работала в кафе на Красном Пути, а потом уволилась. Ключи от заведения у нее остались до сих пор. Она решила ими воспользоваться.

В отдел полиции № 7 обратилась 40-летняя владелица кафе на улице Красный Путь. Она рассказала, что из заведения украли 66 тыс. рублей.

Инцидент произошел поздно вечером, когда кафе уже закрылось. Сработала охранная сигнализация, и женщине пришлось приехать на место. Когда она просмотрела видеозаписи с камер наблюдения, бизнесвумен узнала воровку. Ею оказалась 26-летняя бывшая работница кафе.

Девушка открыла помещение ключами, которые оставила себе после увольнения. Потратить деньги омичка не успела.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Ранее девушка к уголовной ответственности не привлекалась.