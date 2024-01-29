Михаил Лисицын был обвинен в мошенничестве. К наказанию в виде 7 лет лишения свободы с него решили взыскать несколько миллионов.

Михаил Лисицын был обвинен в мошенничестве. К наказанию в виде 7 лет лишения свободы с него решили взыскать несколько миллионов.

Областная прокуратура направила в суд иск об обращении в доход государства 3 млн рублей, которые экс-заместитель начальника отдела полиции № 5 Михаил Лисицын заработал преступным путем.

Ранее бывший силовик был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. С мая 2018 года по октябрь 2020 года Лисицын ввел в заблуждение своего знакомого бизнесмена, которого обманули его партнеры. Полицейский обещал, что за 3 млн рублей он привлечет недобросовестных предпринимателей к ответственности.

– При этом реальных намерений и возможности помочь коммерсанту у него не было, а денежные средства он потратил на личные нужды. Таким образом, должностным лицом был нарушен установленный законом запрет на получение вознаграждений от физических и юридических лиц, что противоречит интересам государственной службы, – отметили в областной прокуратуре.

Куйбышевский суд приговорил Лисицына к 7 годам лишения свободы, штрафу 750 тыс. рублей и лишил его звания «подполковник полиции». Также суд удовлетворил требования прокуратуры и постановил взыскать с бывшего подполковника в доход государства 3 млн рублей.