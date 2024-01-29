Омич написал своим друзьям и попросил занять деньги для матери. Парень с девушкой сразу же решили помочь другу, но это оказался обман.

Омич написал своим друзьям и попросил занять деньги для матери. Парень с девушкой сразу же решили помочь другу, но это оказался обман.

В отдел полиции № 4 с заявлением о мошенничестве обратились сразу двое омичей – 21-летняя девушка и 23-летний молодой человек. Полиции они рассказали одну и ту же историю.

В мессенджере омичам написал их знакомый. Сообщение не вызвало никаких подозрений. Он отправил короткие голосовые, в которых просил занять денег для своей матери. Девушка с парнем не стали вдаваться в подробности и сразу же перевели суммы по номеру карты – 8 тыс. рублей и 6 тыс. рублей.

Спустя время жители города получили новые сообщения, но уже другого содержания. Оказалось, что их друга взломали и от его имени писали жулики.

– Оперативники связались с 27-летним владельцем аккаунта, от имени которого писали мошенники, и выяснили, что ему стали поступать звонки от друзей. Люди интересовались, действительно ли ему нужны деньги. Молодой человек разослал в мессенджере предупреждения, но для некоторых его знакомых эта мера оказалась слишком поздней, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».