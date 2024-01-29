Омск-Информ
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·Общество

Омичи начали массово сообщать о неработающих информационных табло в теплых остановках. Наконец-то все сервисы заработали вновь.
Мэр Омска Сергей Шелест отреагировал на жалобы горожан о неработающих информационных табло в теплых остановках. Он заявил, что сервисы информирования восстановлены во всех 145 объектах. О причинах неполадок Шелест не сообщил.
– На мониторах, расположенных в ТОКах отображается текущее время, номер маршрута, время прибытия подвижного состава. Для тех же, кто предпочитает пользоваться мобильным телефоном, есть различные сервисы, в том числе хорошо зарекомендовавший себя bus-55.ru, – заявил мэр.
Также мэр рассказал об итогах выездного совещания на базе Центральной диспетчерской службы «Пассажирсервиса». В систему планируют добавлять большее количество частных перевозчиков, чтобы омичи могли проследить за движением транспорта.
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·Общество

Омичи начали массово сообщать о неработающих информационных табло в теплых остановках. Наконец-то все сервисы заработали вновь.
Мэр Омска Сергей Шелест отреагировал на жалобы горожан о неработающих информационных табло в теплых остановках. Он заявил, что сервисы информирования восстановлены во всех 145 объектах. О причинах неполадок Шелест не сообщил.
– На мониторах, расположенных в ТОКах отображается текущее время, номер маршрута, время прибытия подвижного состава. Для тех же, кто предпочитает пользоваться мобильным телефоном, есть различные сервисы, в том числе хорошо зарекомендовавший себя bus-55.ru, – заявил мэр.
Также мэр рассказал об итогах выездного совещания на базе Центральной диспетчерской службы «Пассажирсервиса». В систему планируют добавлять большее количество частных перевозчиков, чтобы омичи могли проследить за движением транспорта.
1778