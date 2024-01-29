Они ездили на неисправных машинах, неправильно парковались и с нарушениями перевозили пассажиров.

Они ездили на неисправных машинах, неправильно парковались и с нарушениями перевозили пассажиров.

В Омской области подвели итоги рейда «Пассажирский транспорт». За день сотрудники Госавтоинспекции проверили более двухсот автобусов и маршруток и выявили 71 нарушение.

Девять водителей управляли пассажирским транспортом при наличии неисправностей или условий, при которых запрещена эксплуатация. Сотрудники ГИБДД также выявили 10 нарушений правил перевозки людей и 14 нарушений правил применения ремней безопасности.

Также за этот рейд водители нарушали правила остановки и стоянки, игнорировали требования дорожных знаков, ездили без путевого листа и технического осмотра транспорта.