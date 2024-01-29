Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Полицейские возбудили уголовное дело и теперь разыскивают преступников.
Мошенники обманули 38-летнюю жительницу Октябрьского округа.  Педагогу дополнительного образования позвонил неизвестный, представился сотрудником безопасности гимназии и убедил перевести сбережения на «безопасный счет».
Женщина потеряла 325 тыс. рублей. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества.
Отметим, что за минувшие сутки в Омской области зарегистрировали четыре дистанционных преступления.
1473
·Происшествия

Полицейские возбудили уголовное дело и теперь разыскивают преступников.
Мошенники обманули 38-летнюю жительницу Октябрьского округа.  Педагогу дополнительного образования позвонил неизвестный, представился сотрудником безопасности гимназии и убедил перевести сбережения на «безопасный счет».
Женщина потеряла 325 тыс. рублей. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту мошенничества.
Отметим, что за минувшие сутки в Омской области зарегистрировали четыре дистанционных преступления.
1473