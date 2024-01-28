Фестиваль стартует уже через месяц в Сочи – на федеральной территории «Сириус». Туда после отбора отправятся сразу 50 омских волонтеров.

Фестиваль стартует уже через месяц в Сочи – на федеральной территории «Сириус». Туда после отбора отправятся сразу 50 омских волонтеров.

Омичи станут участниками всемирного фестиваля молодежи, который пройдет на федеральной территории «Сириус» в Сочи с 29 февраля по 7 марта. Как сообщил в своем телеграм-канале глава Минспорта Иван Колесник, на это мероприятие от Омской области отправится большая делегация, в том числе сразу 50 волонтеров. Обучение последних проводится сегодня, 28 января.

С добровольцами в течение всего дня занимаются сертифицированные тренеры, которые уже провели обучение для будущих волонтеров фестиваля из Томска и Новокузнецка. Всего же участниками фестиваля станут тысячи молодых людей из десятков стран мира. Волонтеры на фестивале будут работать уже с 20 февраля и завершат свою деятельность 10 марта.