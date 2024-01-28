Юноша нашел объявление о продаже страйкбольного автомата и перевел за него деньги. Но сыграть в страйкбол у него не получилось.

Юноша нашел объявление о продаже страйкбольного автомата и перевел за него деньги. Но сыграть в страйкбол у него не получилось.

В Омске 17-летний школьник хотел приобрести страйкбольный автомат, но стал жертвой мошенников. Обратившийся в полицию юноша рассказал, что просматривал предложения в социальной сети и увидел объявление о продаже страйкбольного автомата стоимостью 12 000 рублей. Школьник давно думал приобрести себе такое «оружие», поэтому сразу же написал продавцу, чтобы сделать себе подарок к Новому году.

Продавец даже выслал видео, на котором была продемонстрирована исправность автомата. Убедившись в благонадежности сделки, юноша отправил полную стоимость автомата на банковскую карту и даже оплатил транспортные расходы в размере 1400 рублей.

Но, как это часто бывает, сразу после перевода денег продавец перестал выходить на связь. Юноша зашел в группу, где увидел объявление, и прочитал там комментарии таких же обманутых покупателей. После этого он обратился в полицию.

Следователь отдела полиции № 9 УМВД России по городу Омску возбудил по данному факту уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают личности злоумышленников.