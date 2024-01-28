Мэр заявил, что живет в частном доме и сам чистит там снег. Ранее Сергей Шелест показал дворнику, как нужно убирать наледь.

Мэр заявил, что живет в частном доме и сам чистит там снег. Ранее Сергей Шелест показал дворнику, как нужно убирать наледь.

Мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале прокомментировал пятничное видео, на котором градоначальник во время объезда Советского округа орудует ледорубом у подъезда, показывая дворнику, как правильно убирать наледь. Видео разошлось по телеграм-каналам, при этом изначально никаких комментариев от пресс-службы мэрии не последовало.

И вот, спустя почти двое суток, мэр Сергей Шелест написал, что ему знакома работа как ледорубом, так и лопатой.

- Живу в частном доме, знаю, что такое поработать ледорубом-топором и лопатой. Нынешняя зима заставляет потрудиться вдвойне: спрессованный снег с ледяными прослойками поддается труднее, чем обычный, а значит и трудозатраты выше, - напомнил мэр.

Также градоначальник отметил, что во время объезда Советского округа познакомился с дворником Андреем Синичкиным, с которым поговорили о погодных условиях, объемах работы, зарплатах в сфере ЖКХ.

- Прямо скажем, профессия дворника не самая высокооплачиваемая, но требует от человека изрядной физической силы и упорства, - сделал выводы мэр.

Сергей Шелест призвал омичей с уважением относиться к работе дворников и при случае не забывать говорить им спасибо. А при необходимости, и самим помочь дворникам. Так, жители дома № 3 с улицы Бисяриной и домов № 3 и № 5 с Космического проспекта вышли из своих квартир и помогли привести придомовую территорию в порядок.