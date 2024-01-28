Работники городской службы озеленения сегодня будут чистить снег на территории парков и скверов. А вывоз снега запланирован всего из двух мест.

Работники городской службы озеленения сегодня будут чистить снег на территории парков и скверов. А вывоз снега запланирован всего из двух мест.

В омской мэрии озвучили планы по уборке снега в течение сегодняшнего дня. Примечательно, что вывоз снежных масс запланирован всего лишь из двух мест – с улицы Крупской и XX Партсъезда в районе дома №32 а. А сотрудники городской службы озеленения в течение сегодняшнего дня будут чистить от снега скверы Борцов Революции, Театральный, Первокирпичный сквера, а также сквер на площади Серова, и в поселке Загородном.

Снятие наледи при помощи грейдера будет проходить на улицах Химиков, Менделеева, Заозерная, Красноярский Тракт, Губкина, Магистральная. Остановки и тротуары на улицах Дмитриева, 70 Лет Октября, Авиационная, 12 Декабря, Иртышская Набережная, сквер Серова, Набережная р. Иртыш, 1-я Трамвайная, ул. 3-й Разъезд, ул. 2-я Производственная, 21-я Амурская посыплют песком.