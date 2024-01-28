Братья, ранее не имевшие проблем с законом, купили сразу 35 бутылок спиртного, но за три дня смогли опустошить лишь 23 из них.

Братья, ранее не имевшие проблем с законом, купили сразу 35 бутылок спиртного, но за три дня смогли опустошить лишь 23 из них.

Омские полицейские - сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 5 УМВД России по городу Омску задержали двоих мужчин, которые нашли чужую банковскую карту и потратили с нее сразу 49 тысяч рублей.

Злоумышленниками оказались жители Ленинского округа в возрасте 37 и 32 лет. Ранее мужчины проблем с законом мужчины не имели.

Задержали злоумышленников по месту жительства. Братья пояснили, что на все потраченные с чужой карты деньги они приобрели 35 бутылок различных спиртных напитков. На протяжении трех дней они употребляли алкоголь с приятелями и знакомыми. При этом они смогли «осилить» лишь 23 бутылки спиртного, а 12 оставшихся бутылок у них изъяли полицейские.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». В настоящее время полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах, подозреваемые полностью возместили ущерб.