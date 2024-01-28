Ранее госкорпорация «Роскосмос» взяла шествие над новой школы, построенной за 1.5 млрд рублей на Космическом проспекте.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» взяла шествие над новой школы, построенной за 1.5 млрд рублей на Космическом проспекте.

На открытие новой школы на 1122 места, построенной на Космическом проспекте, ждут главу Роскосмоса Юрия Борисова. Об этом сообщает сайт «СуперОмск». Ранее госкорпорация Роскосмос взяла шествие над новой омской школой, построенной за 1,5 млрд рублей. Предполагается, что в ней будут готовить будущие кадры для космической промышленности. При этом точная дата визита Борисова, как и дата открытия школы, пока не называются.

Помимо участия в открытии новой школы Юрий Борисов может посетить ПО «Полет» – филиал АО «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева», где производится ракета «Ангара».

Отметим, что в новой школе может быть организован музей космонавтики. О его создании шла речь на встрече губернатора Виталия Хоценко с главой Роскосмоса Юрием Борисовым, которая состоялась 17 ноября прошлого года в Москве.