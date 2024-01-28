Перед матчем, который начнется в 17 часов, на G-Drive Арене выступит малоизвестная омская певица Drummatix.

Перед матчем, который начнется в 17 часов, на G-Drive Арене выступит малоизвестная омская певица Drummatix.

Омский «Авангард» сегодня, 28 января, проведет очередной матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Соперниками «ястребов» на этот раз станет челябинский «Трактор».

В этом сезоне команды встречались дважды: один матч остался за омичами, второй матч выиграли челябинцы. Омская команда пока располагается на второй строчке в Восточной конференции с 79 очками, «Трактор» с 68 очками находится на 5-й строчке турнирной таблицы. Омичи выиграли 9 из 10 последних матчей, на счету челябинцев – три победы к ряду в трех последних матчах. Так что матч обещает быть интересным.

При этом перед встречей двух команд на G-Drive Арене выступит омская группа Drummatix. В отличие от группы «5 УТРА», которая выступала там же два дня назад перед матчем с «Ак Барсом», об исполнительнице Drummatix омичам известно немного. Под этим псевдонимом выступает экс-актриса Пятого театра и экс-солистка группы «Грот» Екатерина Бардыш. К слову, перед публикой Drummatix выступает не так часто, но ее концерты собирают немало поклонников. Так, в прошлом году на концерт этой исполнительницы в клуб «Ангар» пришло несколько сотен зрителей. Сегодня все хоккейные болельщики, купившие билеты на матч, смогут услышать Drummatix вживую и бесплатно.