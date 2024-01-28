Омск-Информ
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·Происшествия

Женщина решила «заработать» необычным способом – оплачивала покупки в маркетплейсе, чтобы повысить рейтинг продавца.

Омские полицейские рассказали о новых случаях мошенничества, жертвами которых стали жители города и области. Так, 35-летняя жительница Кировского округа потеряла 278 000 рублей, выкупая товары на маркетплейсе.

Неизвестные попросили омичку выкупать товары на одном из известных маркетплейсов, повышая тем самым рейтинг продавца. Взамен женщине обещали деньги. Но ни средств, вложенных в покупки, ни тем более прибыли омичка так и не получила.

Другой жертвой мошенников стала 28-летняя жительница Павлоградского района. Девушка лишилась 3 000 рублей, намереваясь купить диван по объявлению в социальной сети: деньги «продавцу» она перевела, а товар так и не получила. По данным фактам ведется следствие.  

·Происшествия

Женщина решила «заработать» необычным способом – оплачивала покупки в маркетплейсе, чтобы повысить рейтинг продавца.

Омские полицейские рассказали о новых случаях мошенничества, жертвами которых стали жители города и области. Так, 35-летняя жительница Кировского округа потеряла 278 000 рублей, выкупая товары на маркетплейсе.

Неизвестные попросили омичку выкупать товары на одном из известных маркетплейсов, повышая тем самым рейтинг продавца. Взамен женщине обещали деньги. Но ни средств, вложенных в покупки, ни тем более прибыли омичка так и не получила.

Другой жертвой мошенников стала 28-летняя жительница Павлоградского района. Девушка лишилась 3 000 рублей, намереваясь купить диван по объявлению в социальной сети: деньги «продавцу» она перевела, а товар так и не получила. По данным фактам ведется следствие.  