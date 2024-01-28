Горожане заметили, что из-за плохо очищенных путей трамваи днищем режут ледяную корку. Из-за этого может повредиться дорогое оборудование.

Горожане заметили, что из-за плохо очищенных путей трамваи днищем режут ледяную корку. Из-за этого может повредиться дорогое оборудование.

Омичи через паблик «Омск ВК» пожаловались на плохо очищенные от снега не только дороги, но и трамвайные пути. Снега на них скопилось столько, что вагоны буквально ездят на днище. Омичи рассказали о плохо очищенных путях на улице Орджоникидзе.

- Там трамвай уже с трудом ездит. Там такие ледяные гребни, что некоторые трамваи застревают «пузом», шаркают тяговыми двигателями, а ведь у них вся электрика внизу. Из-за такого количества снега и льда сцепление плохое и торможение становится сплошным приключением, - жалуется автор поста.

Помимо улицы Орджоникидзе омичи пожаловались на плохо очищенные пути на Богдана Хмельницкого, Лермонтова и других улицах.

- Ездить невозможно. Не разогнать вагон, а потом не остановить. Надо чтобы кого-нибудь задавили, наверное. Орджоникидзе ни разу не чистили. Зато автобусы красим, - написал один из водителей трамвая.

Омичи, которые в «теме», также отметили, что те трактора, которые чистят пути по ночам, сметают только верхний слой, но за зиму снег настолько затвердел, что убрать с путей его без тяжелой техники и специальных механизмов просто невозможно. Как итог – омские трамваи вскоре могут массово выйти из строя.