Омск-Информ
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·Происшествия

Ребенок переходил дорогу и попал под колеса автомобиля. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Сегодня в райцентре Большеречье произошло ДТП. По информации ГИБДД, 76-летний водитель за рулем УАЗ «Патриот» сбил пешехода, который переходил дорогу.
В результате происшествия пришлось госпитализировать 11-летнюю девочку.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
1100
·Происшествия

Ребенок переходил дорогу и попал под колеса автомобиля. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Сегодня в райцентре Большеречье произошло ДТП. По информации ГИБДД, 76-летний водитель за рулем УАЗ «Патриот» сбил пешехода, который переходил дорогу.
В результате происшествия пришлось госпитализировать 11-летнюю девочку.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
1100