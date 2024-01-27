Доходы сотрудников бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» вырастут на 15 %.

Доходы сотрудников бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» вырастут на 15 %.

С начала этого года сотрудникам основных и вспомогательных работников КУ «Автохозяйство», «Управление информационно-коммуникационных технологий» и УДХБ подняли зарплату на 15 %. Также были увеличены доходы нескольких других муниципальных учреждений Омска. Их заработок вырос на 5,5 %.

У других сотрудников муниципальных учреждений, которым ранее уже повышали оклады по указу президента страны, зарплата не изменится. Также останутся неизменными доходы сотрудников, которым увеличили зарплату из-за повышения МРОТ.

Напомним, что работники «Автохозяйства» занимаются организацией перевозок чиновников, а также обслуживанием их авто. УДХБ отвечает за уборку муниципальных территорий, а УИКТ - за реализацию единой политики в сфере информатизации деятельности органов местного самоуправления.