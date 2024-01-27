Мужчина познакомился с молодой девушкой, которая прислала ему файл со своими фото. Открыв его, омич лишился денег.

Мужчина познакомился с молодой девушкой, которая прислала ему файл со своими фото. Открыв его, омич лишился денег.

В отделение полиции №9 обратился 68-летний житель Центрального округа. Он рассказал, что с его счета исчезло более 17 тыс. рублей.

Оказалось, что омич нашел в интернете рекламу сайта знакомств. Он перешел по ссылке, установил приложение, а после начал общаться с молодой девушкой. Она предложила ему продолжить общение в мессенджере.

- Новая знакомая представилась Миланой и скинула файл с интимными фотографиями. Когда заявитель открыл его, то экран телефона потух и стали приходить оповещения о списании денежных средств, - рассказали в полиции.

Мужчина понял, что его обманули мошенники. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.