Мать девочки выпивала спиртное со знакомыми и уснула. Через время один из гостей решил вернуться.

Мать девочки выпивала спиртное со знакомыми и уснула. Через время один из гостей решил вернуться.

К полицейским обратилась 33-летняя жительница Кировского округа. Она рассказала, что из ее квартиры исчезли два телефона и ноутбук. Материальный ущерб омичка оценила в 30 тыс. рублей.

Оказалось, что накануне пропажи женщина выпивала алкоголь вместе со знакомой и ее другом. Гости ушли и омичка заснула, однако в этот момент вернулся мужчина, с которым она распивала спиртное. Дверь ему открыла 10-летняя дочь женщины.

- 32-летний омич пояснил, что забрал мобильные и компьютер в состоянии алкогольного опьянения. Чужое имущество продал за 7 500 рублей. Изъятые оперативниками два телефона в настоящее время возвращены законной владелице. Местонахождение ноутбука устанавливается, - рассказали в полиции.

Теперь на мужчину заведено уголвне дело за кражу.