Молодой человек выполнял тестовое задание, чтобы устроиться на работу. За это ему обещали заплатить 10 тысяч.
Ночью 17 января в частном доме на улице Воровского произошло возгорание. Пожар заметили омичи, проезжавшие мимо на автомобиле. Они смогли разбудить 32-летнюю хозяйку жилища и вместе им удалось потушить огонь, который также охватил припаркованную у дома иномарку.
Оказалось, что к преступлению причастен 16-летний школьник из Привокзального поселка. Он нашел в интернете предложение о подработке, где тестовым заданием для трудоустройства оказался поджог дома. Куратор случайным образом выбрал адрес, куда подросток и отправился. За это школьнику обещали заплатить 10 тыс. рублей, но денег юный омич так и не получил.
- От действий несовершеннолетнего могли пострадать ни в чем не повинные люди, ведь адрес кураторами был выбран случайным образом. В ту ночь в доме кроме 32-летней хозяйки находилась пенсионерка и двое детей, - рассказали в полиции.
Теперь по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Подростку грозит лишение свободы на срок до 5 лет.