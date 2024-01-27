Молодой человек выполнял тестовое задание, чтобы устроиться на работу. За это ему обещали заплатить 10 тысяч.

Молодой человек выполнял тестовое задание, чтобы устроиться на работу. За это ему обещали заплатить 10 тысяч.

Ночью 17 января в частном доме на улице Воровского произошло возгорание. Пожар заметили омичи, проезжавшие мимо на автомобиле. Они смогли разбудить 32-летнюю хозяйку жилища и вместе им удалось потушить огонь, который также охватил припаркованную у дома иномарку.

Оказалось, что к преступлению причастен 16-летний школьник из Привокзального поселка. Он нашел в интернете предложение о подработке, где тестовым заданием для трудоустройства оказался поджог дома. Куратор случайным образом выбрал адрес, куда подросток и отправился. За это школьнику обещали заплатить 10 тыс. рублей, но денег юный омич так и не получил.

- От действий несовершеннолетнего могли пострадать ни в чем не повинные люди, ведь адрес кураторами был выбран случайным образом. В ту ночь в доме кроме 32-летней хозяйки находилась пенсионерка и двое детей, - рассказали в полиции.

Теперь по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Подростку грозит лишение свободы на срок до 5 лет.