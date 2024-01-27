Омск-Информ
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·Спорт

Нападающий Владимир Ткачев должен выйти на лед уже в это воскресенье, 28 января.
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец рассказал, когда в строй вернется нападающий Владимир Ткачев. По словам Кравца, игрок выйдет на лед уже в это воскресенье, 28 января. В этот день омичи будут принимать дома челябинский «Трактор».
- Володя провел с Антоном Курьяновым очень хорошую тренировку и можно сказать, что сдал тест. Я думаю, что в следующей игре он будет, но в каком звене выйдет, я еще подумаю, — заявил Кравец.
Отметим, что Ткачев получил травму на игре 12 января. 
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·Спорт

Нападающий Владимир Ткачев должен выйти на лед уже в это воскресенье, 28 января.
Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец рассказал, когда в строй вернется нападающий Владимир Ткачев. По словам Кравца, игрок выйдет на лед уже в это воскресенье, 28 января. В этот день омичи будут принимать дома челябинский «Трактор».
- Володя провел с Антоном Курьяновым очень хорошую тренировку и можно сказать, что сдал тест. Я думаю, что в следующей игре он будет, но в каком звене выйдет, я еще подумаю, — заявил Кравец.
Отметим, что Ткачев получил травму на игре 12 января. 
3791