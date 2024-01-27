Дистанционные преступники продолжают атаковать омичей. Только за один месяц они похитили у жителей региона более 50 млн.

Дистанционные преступники продолжают атаковать омичей. Только за один месяц они похитили у жителей региона более 50 млн.

В этом году в Омской области был зарегистрировано уже 252 случая мошенничества, из них 42 - только за последнюю неделю. Злоумышленники смогли похитить у жителей региона более 51 млн рублей.

Так, 24 января о подобном преступлении полицейским сообщила 53-летняя омичка. Она решила подзаработать на инвестициях и скачала приложение, которое ей посоветовал незнакомец. Женщина переводила на счет свои сбережения, но дохода так и не получала. В результате она лишилась почти 1 млн рублей.

Омичам советуют не верить незнакомым людям, предлагающим заработок. Также не стоит переводить свои деньги на неизвестные счета.