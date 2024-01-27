Омск-Информ
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·Происшествия

Дистанционные преступники продолжают атаковать омичей. Только за один месяц они похитили у жителей региона более 50 млн.
В этом году в Омской области был зарегистрировано уже 252 случая мошенничества, из них 42 - только за последнюю неделю. Злоумышленники смогли похитить у жителей региона более 51 млн рублей.
Так, 24 января о подобном преступлении полицейским сообщила 53-летняя омичка. Она решила подзаработать на инвестициях и скачала приложение, которое ей посоветовал незнакомец. Женщина переводила на счет свои сбережения, но дохода так и не получала. В результате она лишилась почти 1 млн рублей.
Омичам советуют не верить незнакомым людям, предлагающим заработок. Также не стоит переводить свои деньги на неизвестные счета.
·Происшествия

Дистанционные преступники продолжают атаковать омичей. Только за один месяц они похитили у жителей региона более 50 млн.
В этом году в Омской области был зарегистрировано уже 252 случая мошенничества, из них 42 - только за последнюю неделю. Злоумышленники смогли похитить у жителей региона более 51 млн рублей.
Так, 24 января о подобном преступлении полицейским сообщила 53-летняя омичка. Она решила подзаработать на инвестициях и скачала приложение, которое ей посоветовал незнакомец. Женщина переводила на счет свои сбережения, но дохода так и не получала. В результате она лишилась почти 1 млн рублей.
Омичам советуют не верить незнакомым людям, предлагающим заработок. Также не стоит переводить свои деньги на неизвестные счета.