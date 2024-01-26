Омск-Информ
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·Происшествия

Женщина совершила сразу несколько краж продуктов из супермаркетов. Все магазины находятся в разных округах.
Полицейские объявили розыск 44-летней омички Марины Кокаревой. Она подозревается в кражах продуктов из супермаркетов. 
Сообщается, что женщина воровала из разных магазинов в Центральном, Советском и Кировском округах.
Информацию о разыскиваемой можно сообщить в полицию по телефонам: 79-35-02, 8-960-990-90-89 или 102.
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·Происшествия

Женщина совершила сразу несколько краж продуктов из супермаркетов. Все магазины находятся в разных округах.
Полицейские объявили розыск 44-летней омички Марины Кокаревой. Она подозревается в кражах продуктов из супермаркетов. 
Сообщается, что женщина воровала из разных магазинов в Центральном, Советском и Кировском округах.
Информацию о разыскиваемой можно сообщить в полицию по телефонам: 79-35-02, 8-960-990-90-89 или 102.
1664