Чиновница согласовывала проекты благоустройства территорий, которые поступали от ее родственника. Возник конфликт интересов.
Прокуратура Омска проверила соблюдение законодательства в работе департамента архитектуры и градостроительства омской мэрии. Выяснилось, что начальница одного из подразделений участвовала в согласовании проектов благоустройства территорий. А поступали они от ее родственника, который руководит строительными компаниями.
– При этом чиновница не исполнила обязанность по принятию мер к предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Для устранения нарушений прокуратура внесла в администрацию Омска представление, по результатам рассмотрения которого муниципальная служащая привлечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора, – пояснили в прокуратуре Омской области.
С сотрудниками департамента провели профилактическую работу, чтобы в дальнейшем таких упущений не повторялось.