Об инциденте рассказали в социальных сетях. 27 кошек бенгальской породы оказались брошены в помещении. Сейчас им ищут дом.

Об инциденте рассказали в социальных сетях. 27 кошек бенгальской породы оказались брошены в помещении. Сейчас им ищут дом.

В социальных сетях руководитель омского приюта «ЗооСпас» Ольга Тингилева рассказала о вопиющем случаем, который произошел с котами бенгальской породы. Их бросили в арендованном помещении. По словам зоозащитницы, информация о животных поступила два дня назад.

– Помещение продали и арендатора просили освободить помещение, но что-то пошло не так. Приехали в помещение и ужаснулись увиденному. Огромное количество кошек. Их было 27, – рассказала Тингилева.

Как именно коты оказались в этом помещении – неизвестно. Но Тингилева полагает, что их разводили на продажу. Сейчас все породистые коты находятся в приюте. Животным от четырех месяцев до одного года, и им ищут дом. Однако забрать котов бесплатно нельзя. Нужно оплатить стерилизацию, вакцинацию и чипирование.