Омск-Информ
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·Общество

Дом станет частью микрорайона Регата, который располагается на берегу Иртыша.
В омском микрорайоне Регата на Левобережье появится новая многоэтажка. Проект строительства дома плучил положительное заключение госэкспертизы. 
Застройщиком объекта стала компания «Завода сборного железобетона № 6». Многоэтажка № 10 будет располагаться в границах улиц 22 Декабря, Граничная и 12 Декабря. 
Отметим, что микрорайон располагается на берегу Иртыша. Всего в нем планируется возвести восемь 10-этажных домов и четыре 16-этажных. Кроме того, планируется построить детский сад, школу, спортивные объекты и многоярусные гаражи.
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·Общество

Дом станет частью микрорайона Регата, который располагается на берегу Иртыша.
В омском микрорайоне Регата на Левобережье появится новая многоэтажка. Проект строительства дома плучил положительное заключение госэкспертизы. 
Застройщиком объекта стала компания «Завода сборного железобетона № 6». Многоэтажка № 10 будет располагаться в границах улиц 22 Декабря, Граничная и 12 Декабря. 
Отметим, что микрорайон располагается на берегу Иртыша. Всего в нем планируется возвести восемь 10-этажных домов и четыре 16-этажных. Кроме того, планируется построить детский сад, школу, спортивные объекты и многоярусные гаражи.
1196