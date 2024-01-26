Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Организация оказалась победителем аукциона на осуществление цифровой аэрофотосъемки в Челябинске. 
Омская компания стала победителем аукциона на осуществление цифровой аэрофотосъемки в Челябинске. Победителем конкурса оказалась организация ООО «Национальный земельный фонд». Руководителем предприятия значится Валерий Ярмошик.
Аукцион был объявлен в конце прошлого года. Максимальная цена контракта составляла почти 15 млн рублей. На конкурс поступило пять заявок, однако омская компания снизила цену контракта до 8,3 млн рублей. 
Омской организации предстоит выполнить аэрофотосъемку города для создания цифровых орфотопланов. 
·Экономика/Бизнес

Организация оказалась победителем аукциона на осуществление цифровой аэрофотосъемки в Челябинске. 
Омская компания стала победителем аукциона на осуществление цифровой аэрофотосъемки в Челябинске. Победителем конкурса оказалась организация ООО «Национальный земельный фонд». Руководителем предприятия значится Валерий Ярмошик.
Аукцион был объявлен в конце прошлого года. Максимальная цена контракта составляла почти 15 млн рублей. На конкурс поступило пять заявок, однако омская компания снизила цену контракта до 8,3 млн рублей. 
Омской организации предстоит выполнить аэрофотосъемку города для создания цифровых орфотопланов. 