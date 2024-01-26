Цены на корм для кошек и собак вырастут сразу на 12 %. Это связано с подорожанием сырья и упаковки.

Цены на корм для кошек и собак вырастут сразу на 12 %. Это связано с подорожанием сырья и упаковки.

В России подорожает сухой и влажный корм для кошек и собак. Цены вырастут сразу на 12 %. Изменения начнутся 5 февраля и затронет фирмы «Гурмэ», «Дарлинг», Purina One, Felix и Pro Plan. Об этом сообщили в российском подразделении компании Nestle, пишет РБК.

Причиной такого роста цен стало подорожание сырья и упаковки, а также увеличение затрат на логистику.