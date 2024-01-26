Парочка распивала алкоголь, но вскоре между возлюбленными произошел конфликт. Мужчина приревновал омичку к соседу. Началась ссора.

Парочка распивала алкогольные напитки, но вскоре между возлюбленными произошел конфликт. Мужчина приревновал омичку к соседу. Началась ссора.

Одновременно в отдел полиции № 3 и в скорую медицинскую помощь поступили сообщения о причинении ножевого ранения 50-летнему омичу. Инцидент произошел в квартире на улице 111-я Стройплощадка.

Выяснилось, что телесные повреждения мужчине нанесла его 48-летняя сожительница. Вместе с ней он распивал увеселительные напитки. В какой-то момент омич приревновал свою возлюбленную к соседу. Тогда он ударил ее несколько раз по лицу, а в ответ получил один удар кухонным ножом в живот.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, после произошедшего омичка сама вызвала скорую помощь. Мужчину отвезли в больницу с колото-резаной раной.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.