Во второй половине дня градоначальник планирует отправиться в Советский округ.

Во второй половине дня градоначальник планирует отправиться в Советский округ.

В связи с потеплением и снегопадом мэр Омска Сергей Шелест провел с подчиненными оперативное совещание по зимнему содержанию города. Глава города поручил мобилизовать все имеющиеся ресурсы и заявил, что проверит результаты работы лично.

– Во второй половине дня планирую проехать по территории Советского округа, посмотреть, как ведется уборка снега на городских улицах и во дворах, – рассказал мэр.

В УДХБ уже заявили, что с началом снегопада работают в усиленном режиме. Днем улицы будут прометать и обрабатывать реагентами. После окончания снегопада дорожные службы приступят к активному вывозу снега.

– В круглосуточном режиме продолжатся работы по снятию наледи и устранению колейности. Выполнению работ более качественно способствует повышение температуры. В таких условиях противогололедные материалы лучше справляются с наледью и позволяют убрать ее практически полностью, – сообщили в управлении.

Сегодня в уборке улиц будет задействовано 104 единицы техники и около 210 дворников.