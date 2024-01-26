Омск-Информ
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·Авто

В регионе начался снегопад, который, по прогнозам синоптиков, продлится несколько дней.
Из-за снегопада на дорогах Омска и Омской области ухудшилась видимость. В ГИБДД просят водителей учитывать изменения и проявлять бдительность на дороге, не превышать скорость и соблюдать дистанцию.
По данным Обь-Иртышского УГМС, снегопад в регионе продлится как минимум все выходные. Сегодня он будет небольшим, местами умеренным. На дорогах возможны не только снежные заносы, но и гололедица.
·Авто

В регионе начался снегопад, который, по прогнозам синоптиков, продлится несколько дней.
Из-за снегопада на дорогах Омска и Омской области ухудшилась видимость. В ГИБДД просят водителей учитывать изменения и проявлять бдительность на дороге, не превышать скорость и соблюдать дистанцию.
По данным Обь-Иртышского УГМС, снегопад в регионе продлится как минимум все выходные. Сегодня он будет небольшим, местами умеренным. На дорогах возможны не только снежные заносы, но и гололедица.