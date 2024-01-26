Организатор приехал в Омск шесть лет назад и создал фиктивную фирму по ремонту окон и дверей. Вот только услуги она оказывала липовые.

Организатор приехал в Омск шесть лет назад и создал фиктивную фирму по ремонту окон и дверей. Вот только услуги она оказывала липовые.

Сразу 10 участников преступной группы приговорены в Омске к разным срокам лишения свободы. Лидер сообщества, 37-летний житель Казани, приехал в Омск в 2017 году, намереваясь заниматься предпринимательством. Вместо этого он создал и возглавил организованную группу, в которую вовлек еще девять человек.

– Заранее распределив между собой роли, осужденные представлялись пожилым гражданам сотрудниками фирмы, работающей по федеральной программе по бесплатному обслуживанию и ремонту оконных и дверных блоков из ПВХ. Обманом проникая в квартиры потерпевших, они создавали видимость осмотра пластиковых окон и дверей и убеждали в необходимости их замены ввиду неудовлетворительного состояния, предлагая оплатить услуги якобы по льготной стоимости исключительно в их компании, – сообщили в прокуратуре Омской области.

Чтобы создать видимость работы, руководитель преступной группы арендовал различные офисные здания, несколько раз проводил перерегистрацию своей компании и заключал договоры с клиентами. За три года мошенники обманули 13 пожилых людей почти на миллион рублей.

– Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил организатору группы наказание в виде 5 лет, остальным лицам – от 1 года 6 месяцев до 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, – добавили в прокуратуре.

Иски пострадавших суд полностью удовлетворил, мошенникам в солидарном порядке придется возместить весь ущерб. Их автомобили также арестованы – для обеспечения гражданских исков.

Все участники преступной группы взяты под стражу, кроме одной женщины – ей отсрочили наказание до того, как ее ребенку исполнится 14 лет.