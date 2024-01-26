Омск-Информ
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·Общество

Купить более вместительный транспорт планирует предприниматель, который осуществляет перевозки по 212-му маршруту.
Маршрут № 212, который ранее убрали из центра Омска из-за маленьких автобусов, вернется туда. По словам директора департамента транспорта Вадима Кормильца, перевозчик выразил намерение закупить вместо «газелей» автобусы ПАЗ. Чиновники ждут от предпринимателя подтверждения, что у него достаточно машин.
Отметим, что недавно в маршрутках № 212 подорожал проезд. В декабре с карт пассажиров начали списывать 40 рублей. Наличными берут 35 рублей.
Ранее в центр уже вернулись три маршрута: № 31, 346 и 51. Последний также стал регулируемым, то есть проезд за наличные обойдется в 30 рублей, по карте – 25 рублей.
3426
·Общество

Купить более вместительный транспорт планирует предприниматель, который осуществляет перевозки по 212-му маршруту.
Маршрут № 212, который ранее убрали из центра Омска из-за маленьких автобусов, вернется туда. По словам директора департамента транспорта Вадима Кормильца, перевозчик выразил намерение закупить вместо «газелей» автобусы ПАЗ. Чиновники ждут от предпринимателя подтверждения, что у него достаточно машин.
Отметим, что недавно в маршрутках № 212 подорожал проезд. В декабре с карт пассажиров начали списывать 40 рублей. Наличными берут 35 рублей.
Ранее в центр уже вернулись три маршрута: № 31, 346 и 51. Последний также стал регулируемым, то есть проезд за наличные обойдется в 30 рублей, по карте – 25 рублей.
3426