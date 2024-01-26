Цена на этот продукт за неделю стала меньше на 2,65 рубля.

Цена на этот продукт за неделю стала меньше на 2,65 рубля.

С 15 по 22 января в Омской области на 1,9 % (на 2,65 рубля) подешевели яйца. По данным Омскстата, десяток теперь в среднем стоит 111,67 рубля.

Отметим, впервые за полгода яйца в Омске начали дешеветь неделю назад. Тогда цена снизилась только на 0,9 %.

До этого, начиная с августа, яйца только дорожали. Это происходило по всей России. Чтобы сдержать рост цен, власти даже решили завозить их из-за границы.