Это произошло из-за того, что пассажирскому предприятию по-прежнему не хватает водителей. Невышедшие автобусы не выполнят 110 рейсов.

Это произошло из-за того, что пассажирскому предприятию по-прежнему не хватает водителей. Невышедшие автобусы не выполнят 110 рейсов.

Дефицит водителей общественного транспорта в Омске составляет 20 % На ПП № 8 сейчас работают 680 водителей, но нужно еще 167. Как рассказал директор департамента транспорта Вадим Кормилец в программе «Вести.Подробности» на телеканале «Россия-24», из-за этого на улицы города каждый день выходит меньше автобусов и маршруток, чем могло бы.

– Недовыпуск транспорта на муниципальных предприятиях составляет около 10 %, у частников – около 20 %. Для примера сегодня вместо 373 автобусов вышли в рейс 351, то есть минус 22 автобуса. Минус 6 троллейбусов. Трамваи вышли в полном объеме. Но нельзя мерить просто единицами. Каждая единица определенное количество рейсов в день выполняет, – сообщил Кормилец.

В результате невышедшие 22 автобуса сегодня не выполнят 110 рейсов. Поэтому омичи считают, что в Омске не хватает транспорта.

По словам директора «Пассажирского предприятия № 8» Марата Саликова, из-за дефицита имеющимся водителям приходится перерабатывать, но не сильно. При этом не хватает предприятию и других специалистов, например ремонтников.

Отметим, что в среднем водители зарабатывают 73 тыс. рублей в месяц, но это с переработкой. Без переработок получается 55 тысяч, но эту сумму планируют повышать.