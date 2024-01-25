Из-за коммунальной аварии двухэтажку по улице 20-я Рабочая заволокло паром. Соответствующие службы никак не реагируют.

Из-за коммунальной аварии двухэтажку по улице 20-я Рабочая заволокло паром. Соответствующие службы никак не реагируют

В Омске из-за прорыва трубы подъезд двухэтажного дома по улице 20-я Рабочая, 73, превратился в плачевное состояние. По словам жильцов, в подъезде сырость и постоянно стоит пар, а в квартирах уже образовался грибок. Об этом омичи рассказали в социальных сетях.

– В подъезде сырость, делали недавно ремонт, но и ему уже пришел конец. На втором этаже от сырости скоро потолок рухнет. Но мы уже четыре дня звоним, то в управляющую компанию «Сибирский коммунальник», то в тепловую компанию, и каждый день они метают стрелки друг на друга, а время идет, в квартирах грибок растет. В подъезде как в бане, – пишет автор поста.

Как заверили в мэрии города, аварию устранили. Подачу тепла в квартирах восстановили в полном объеме.