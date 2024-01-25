Лайнер приземлился в омском аэропорту на 8 часов позже запланированного. Теперь самолет должен выполнить обратный перелет в Уфу и Минеральные Воды.

Лайнер приземлился в омском аэропорту на 8 часов позже запланированного. Теперь самолет должен выполнить обратный перелет в Уфу и Минеральные Воды.

Самолет авиакомпании «Азимут» из Уфы со второй попытки долетел до Омска. Напомним, что воздушное судно, совершавшее рейс Минеральные Воды – Уфа – Омск после вылета из Уфы развернулось над Уральскими горами и взяло обратный курс на этот город. Позже выяснилось, что произошла разгерметизация кабины.

Повторный вылет откладывался несколько раз. В итоге лайнер вылетел из аэропорта имени Мустая Карима лишь в 15 часов 13 минут местного времени. До Омска он долетел быстро и приземлился здесь в 17:49 – на 8 часов позже запланированного.

В эти минуты самолет вылетает из Омска, чтобы доставить пассажиров в Уфу, а потом в Минеральные Воды. Но люди также попадут в эти города с огромным опозданием.