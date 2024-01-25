С таким предложением выступили в Омском горсовете. Однако, чтобы их там установить, нужно провести немало работ.

С таким предложением выступили в Омском горсовете. Однако, чтобы их там установить, нужно провести немало работ.

В Омске на улице Маршала Жукова, от Фрунзенского моста до улицы 10 лет Октября, могут появиться остановки общественного транспорта. Тему подняли на сегодняшнем заседании комитета горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры.

Острый вопрос о нехватке остановок между «Флагманом» и улицей 10 лет Октября встал с лета прошлого года, когда городская администрация решила пустить ряд маршруток по центральным улицам. Тогда омичи начали жаловаться, что это расстояние слишком большое и, чтобы дойти до остановки, им приходится проходить около двух километров.

Директор департамента транспорта городской администрации Вадим Кормилец заявил, что поставить новые остановки будет сложно, но сделать это все же возможно.

– Здесь критичным является не только расстояние, но еще и длина дороги. Расстояние между опорами освещения порядка 30 м, а заездной карман вместе с отгонами – 50 м. То есть вот эта 30-метровая зона между опорами не позволяет вместить туда остановку, оборудованную в соответствии с ГОСТами. Вывод один, если дорожные условия не позволяют вместить остановки – значит, нужно менять их. Значит, нужно выполнять перенос опор освещения и проектировать остановки таким образом, чтобы они соответствовали требованиям ГОСТа, – отметил Кормилец.

По мнению председателя комитета Юрия Арчибасова, если в ближайшее время проблему не решить, то поток жалоб не иссякнет. После этого заявления началась дискуссия. Депутат и директор МП «Электрический транспорт» Сергей Фролов поинтересовался, сколько жалоб поступает от омичей. Но предоставить статистику из сотрудников мэрии никто не смог. Тогда депутат Арчибасов заверил, что сейчас их всего около 10, но в летнее время их было намного больше. По его словам, все жалобы публиковались в социальных сетях.

– Там не особо жилая зона. И мне просто стало интересно, какое количество обращений поступило. Если их около 10, то ради них мы сейчас разведем бадягу на несколько миллионов, – высказался Фролов.

Однако позже было решено, что остановочные павильоны на этом участке все-таки необходимы. Остановки в сторону моста планируют разместить между улицей Звездова и Омской, а для встречного направления – между Звездова и Пранова. Чтобы вместить остановки, нужно перенести опоры освещения. Для этого департамент транспорта должен разработать новый проект. По словам Кормильца, на него уйдет месяц.