Свой бизнес омичи организовали совместно с жителями Новосибирска и иностранцами.

Свой бизнес омичи организовали совместно с жителями Новосибирска и иностранцами.

Омский областной суд рассмотрит уголовное дело 18 жителей Омска, Новосибирска и других стран. Они обвиняются по статьям «Руководство преступным сообществом и участие в нем», «Незаконные производство и сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах», «Легализация денежных средств, приобретенных лицом преступным путем» и «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств без цели сбыта».

По версии следствия, в 2021 году преступники оборудовали нарколаборатории на территории Омской, Новосибирской и Кемеровской областей, а также Алтайского края. Там они производили мефедрон и после продавали его.

– С целью конспирации преступной деятельности участники сообщества использовали электронные программы для обмена сообщениями, а также электронные платежные инструменты. Вырученные от продажи деньги они переводили в криптовалюту, а затем обналичивали в России и на территории иностранного государства, – отметили в прокуратуре.

В 2022 году всех наркодилеров задержали. Из оборота было изъято более 78 кг синтетических наркотиков на общую сумму 200 млн рублей.