Омск-Информ
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·Общество

После двухлетнего перерыва возобновляются чартерные рейсы в эту курортную страну.

Омские туроператоры снова начали предлагать клиентам отдых в Египте. Туры в Хургаду запустили после двухлетнего перерыва.
Первый вылет запланировали на 2 апреля авиакомпанией «Азур Эйр». Десять ночей в Египте на двоих обойдутся более чем в 184 тыс. рублей.
Напомним, в марте 2022 года российским авиакомпаниям рекомендовали прекратить полеты за рубеж. После этого AZUR Air и Royal Flight отменили чартерные рейсы в Египет из Омска.
1434
·Общество

После двухлетнего перерыва возобновляются чартерные рейсы в эту курортную страну.

Омские туроператоры снова начали предлагать клиентам отдых в Египте. Туры в Хургаду запустили после двухлетнего перерыва.
Первый вылет запланировали на 2 апреля авиакомпанией «Азур Эйр». Десять ночей в Египте на двоих обойдутся более чем в 184 тыс. рублей.
Напомним, в марте 2022 года российским авиакомпаниям рекомендовали прекратить полеты за рубеж. После этого AZUR Air и Royal Flight отменили чартерные рейсы в Египет из Омска.
1434