Также завершат работы на объектах, приведенных в порядок в прошлом году, а жителям региона помогут воплотить в жизнь их инициативы.

Также завершат работы на объектах, приведенных в порядок в прошлом году, а жителям региона помогут воплотить в жизнь их инициативы.

Определены территории, которые в Омской области планируется благоустроить в этом году. Всего их 32. Помимо приведения в порядок этих участков, региональные власти помогут жителям районов реализовать 89 их инициатив в области благоустройства.

Также завершат работы на двух объектах в Исилькуле и Калачинске, которые в 2023 году стали победителями всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды, и начнут реализовывать проекты-победители в Калачинске и Тюкалинске.

Благоустройство ведется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В прошлом году в регионе привели в порядок свыше 200 общественных и дворовых территорий и воплотили в жизнь 34 инициативных проекта жителей районов.