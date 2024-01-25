Парень столкнулся с другим автомобилем уже на выезде из двора. Ни он, ни второй участник аварии не пострадали.

Парень столкнулся с другим автомобилем уже на выезде из двора. Ни он, ни второй участник аварии не пострадали.

Сегодня около 8 часов утра на улице Андрианова недалеко от пересечения с бульваром Петухова столкнулись ВАЗ-2106 и Hyundai Getz. Как сообщили в ГИБДД, 15-летний парень на «шестерке» при выезде со двора не уступил дорогу иномарке, что и привело к аварии.

Автомобиль нарушителя поместили на специализированную стоянку, а самого его доставили в подразделение по делам несовершеннолетних. Парня опросили и передали матери.

– Подросток пояснил, что накануне купил автомобиль без ведома родителей и собирался перегнать его по месту жительства в Кормиловский район, – сообщили в полиции.

В ДТП никто не пострадал.