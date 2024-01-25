Мужчина отправил продавщицу за булочкой, а сам в это время украл ее телефон.

Мужчина отправил продавщицу за булочкой, а сам в это время украл ее телефон.

В полицию с заявлением о краже обратилась 54-летняя работница пекарни на улице Блюхера. Она рассказала, что во время работы оставила свой телефон у кассы, а после он исчез.

Оказалось, что в пекарню заходил посетитель, который приобретал пирог с мясом. После он попросил булочку и продавщица отошла, чтобы принести ее. Именно в этот момент покупатель украл телефон и ушел из пекарни.

Стражи порядка посмотрели записи камер видеонаблюдения и выяснили, что к краже гаджета причастен ранее неоднократно судимый омич. Мужчину задержали, и он рассказал, что уже сдал телефон в ломбард за 12 тыс. рублей.

Теперь на вора заведено очередное уголовное дела.