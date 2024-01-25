Три недели поисками женщины занимались полицейские и волонтеры. Оказалось, что ее убил супруг, который также участвовал в поисках.

Три недели поисками женщины занимались полицейские и волонтеры. Оказалось, что ее убил супруг, который также участвовал в поисках.

В суде прошли прения сторон по делу 33-летнего жителя Тары, который обвиняется в убийстве своей супруги.

Страшное преступление произошло 27 июня прошлого года. Во время ссоры мужчина ударил свою 36-летнюю жену топором по голове. От полученных травм она скончалась. Тогда мужчина вывез ее тело в лес и закопал. При этом во время убийства в доме спал годовалый ребенок. Вторая дочь пары – 16-летняя девушка находилась в гостях у знакомой.

– Более трех недель поисками местной жительницы занимались правоохранительные органы и волонтеры. В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлена причастность к убийству ее мужа, который под тяжестью улик дал признательные показания и указал место сокрытия тела, – рассказали в областной прокуратуре.

Надзорное ведомство запросило наказание для мужчины в виде 9 лет 11 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор мужчине огласят 30 января.