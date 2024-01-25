Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Послушать песни дуэта Анны и Никиты Беляковых смогут болельщики «Авангарда» перед завтрашним домашним матчем.
Дуэт «5УТРА» завтра в 18:00 выступит на «G-Drive Арене». Перед матчем «Авангард» – «Ак Барс» группа исполнит свои самые известные песни – «Давай сбежим» («Искорки») и «Не повезло».
Напомним, группа «5УТРА», в которую входят Анна и Никита Беляковы, во второй раз за несколько месяцев попадает в чарты. Клип на песню «Искорки» уже набрал 47 млн просмотров.
Ранее в интервью РИА «Омск-информ» участники группы рассказали, что семь лет пишут песни, но только сейчас достигли популярности.
1200
·Культура/Афиша

Послушать песни дуэта Анны и Никиты Беляковых смогут болельщики «Авангарда» перед завтрашним домашним матчем.
Дуэт «5УТРА» завтра в 18:00 выступит на «G-Drive Арене». Перед матчем «Авангард» – «Ак Барс» группа исполнит свои самые известные песни – «Давай сбежим» («Искорки») и «Не повезло».
Напомним, группа «5УТРА», в которую входят Анна и Никита Беляковы, во второй раз за несколько месяцев попадает в чарты. Клип на песню «Искорки» уже набрал 47 млн просмотров.
Ранее в интервью РИА «Омск-информ» участники группы рассказали, что семь лет пишут песни, но только сейчас достигли популярности.
1200