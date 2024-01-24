Как сообщают очевидцы, потасовка случилась между школьником и работником дома культуры.
Жители села Новокиевка в Любинском районе пожаловались на обращение заведующего ДК, который набросился на школьника. В соцсетях появилась видеозапись потасовки.
— Прощу администрацию принять меры, так как были написаны заявления и не только. Как после такого, отпускать детей на репетицию? Или чтоб где-то участвовали? Ребенок ни в чем не виновен, много свидетелей и доказательств, — сообщается в посте.
По словам автора, заведующий был пьян и угрожал мальчику. На инцидент уже отреагировали чиновники.
— По данному факту Центром культуры и искусства Любинского района начата служебная проверка. Только после чего возможно объективно оценить сложившуюся ситуацию и сделать выводы по этому видео и выложенной с ним информации, — прокомментировали в администрации Любинского района.
Дать разъяснения чиновники пообещали уже завтра.