Начальная цена – 19,5 млн, но эта сумма может увеличиться в процессе торгов.

Начальная цена – 19,5 млн, но эта сумма может увеличиться в процессе торгов.

Муниципальное «Пассажирское предприятие № 8» выставило на продажу 26 микроавтобусов «Луидор». По данным сайта «ГИС Торги», чиновники просят за них не менее 19,5 млн рублей (по 750 тысяч за авто).

«Луидоры» стоят в гараже предприятия на 2-й Солнечной. Машины выпущены в 2018 году. Пробег составляет 300–426 тыс. км. Заявки на участие в торгах будут принимать до 15 февраля. Итоги аукциона подведут 19 февраля.

Напомним, 100 новых автобусов малого класса мэрия купила в 2018 году за 368 млн рублей. В сентябре прошлого года мэрия уже выставляла на продажу пять из них. За каждую просили по 1,5 млн.