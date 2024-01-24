Один аппарат он сдал за 6 тысяч, накупив на них алкоголя, а вот второй сбыть не успел. Позже вора задержала полиция.

Один аппарат он сдал за 6 тысяч, накупив на них алкоголя, а вот второй сбыть не успел. Позже вора задержала полиция.

19-летний омич украл два мобильных телефона. С заявлением в полицию обратились двое молодых людей. Ущерб они оценили в 25 тыс. руб.

Как удалось выяснить полицейским, 17-летний студент техникума познакомился с 19-летним парнем. Они решили посидеть в кафе на улице Лукашевича, где к ним присоединился третий приятель. Молодежь развлекалась до утра, после чего решила продолжить праздник жизни уже в заведении на Комарова. Но там беззаботный отдых закончился.

– Между двумя друзьями и другими отдыхающими возник словесный конфликт. Пока они выясняли отношения на улице, их новый приятель скрылся с двумя телефонами. Молодые люди с других устройств позвонили на свои смартфоны, но те оказались выключены. После неудачных самостоятельных поисков ребята обратились за помощью в полицию, – сообщили в УМВД России по Омской области.

Парня, укравшего гаджеты, полицейские задержали дома. Уже на допросе он рассказал, что один из телефонов успел сдать за 6 тыс. руб. в ломбард у железнодорожного вокзала. На вырученные деньги приобрел алкоголь. Со вторым аппаратом он тоже рассчитывал быстро расстаться, но его не устроила предложенная цена. Поэтому телефон не удалось продать, позже оперативники вернули его владельцу. Второму молодому человеку задержанный выплатит материальный ущерб – 20 тыс. руб.

Следователь возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество».