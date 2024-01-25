Машины из КНР заполоняют дороги России, однако вопрос об их приспособленности к суровому климату до сих пор остается открытым.

Машины из КНР заполоняют дороги России, однако вопрос об их приспособленности к суровому климату до сих пор остается открытым.

За последние пару лет российский автомобильный рынок изменился до неузнаваемости. Его буквально заполонили машины из Китая. Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в минувшем 2023 году в России было продано 1 058,7 тыс новых автомобилей. Это на 69 % больше результата позапрошлого года.

На место ушедших «европейцев» и «съежившихся» «корейцев»

Если рассматривать данные только за декабрь 2023 года, то в этом месяце «китайцы» показательно вытеснили из первой десятки продаж бывших фаворитов – «корейцев». О последних речь зашла потому, что в отличие от европейских, американских и японских автоконцернов корейские компании не спешили «хлопать дверью», покидая Россию. Подстраиваясь под санкционную политику Запада, они лишь ограничили поставку в нашу страну автомобилей дороже 50 тыс. долларов. Однако в конце прошлого года ограничительные меры были расширены, и под запрет теперь попадают еще и машины с объемом двигателя от 2 литров. Это касается уже относительно популярных Hyundai Santa Fe, Hyundai Palisade, Hyundai Staria, Kia Carnival. Результат налицо: декабрь 2023-го Kia отработала на 47 % слабее декабря 2022-го (итоговое 11-е место), у Hyundai положение еще хуже: минус 63 % и 16-е место в рейтинге.

Автомобильный рынок не терпит пустоты, и на место ушедших «европейцев» и «съежившихся» «корейцев» пришли многочисленные «китайцы». Под их наплывом достаточно уверенно держится только АвтоВАЗ. Да и то по общим итогам минувшего года доля российских автомобильных брендов составила только 33 %, в то время как китайских – 51 %. Бренд Lada стоит особняком и не меняет общей тенденции: на китайские авто пересаживаются все – простые автолюбители, таксопарки, каршеринг, а теперь уже и власти. Так, администрация Омска в январе 2024 года объявила аукцион на закупку 14 автомобилей марки Haval.

Мэрия рассчитывает на моноприводные кроссоверы перламутрового цвета с двигателями мощностью 100–150 лошадиных сил. Во всех машинах должны присутствовать кондиционеры и тонировка задних стекол, а один из автомобилей должен иметь расширенную комплектацию: кожаный салон, 18-дюймовые диски, климат-контроль, обновленные датчики парковки, распознавание знаков и систему предупреждения о столкновениях. Чиновники собираются приобрести 9 машин за 19,5 млн рублей и 5 машин за 10,6 млн рублей. Несмотря на постоянно дорожающие новые автомобили, за такие деньги мэрия транспорт себе почти наверняка подберет.

Наплодили марок

Мало того что китайские автомобили заполонили все большие города, так еще и наплодили кучу различных суббрендов, чем основательно запутали потребителя. Неискушенному человеку трудно понять, зачем концерн Chery, например, использует кроме основного названия в своих изделиях еще целых пять наименований: Omoda, Exeed, Jetour, Jaecoo и Kaiyi. Причем зачастую машины отличаются только внешним видом и интерьером, в то время как техническая часть у них одинаковая. Эксперты авторынка считают, что таким образом китайские компании стараются охватить как можно большее число дилерских центров, «осиротевших» после ухода из России европейских, японских и корейских брендов. Однако тут маркетологи китайских компаний рискуют перехитрить самих себя. Если Chery, Omoda, Exeed, Haval, Geely, Changan действительно оказались на слуху, то про такие марки, как Baic, Dongfeng, FAW, JAC, Livan, Ora, Wey, мало кто знает. В результате продажи их совсем невысоки. Иногда даже сами дилеры отказываются от малоизвестных марок, поскольку им невыгодно продавать всего по несколько автомобилей в месяц, в то время как конкуренты продают машины сотнями. Впрочем, в случае окончательного ухода «нераскрученных» брендов пострадают не столько дилеры, сколько владельцы таких машин. Любые запчасти им придется заказывать из Китая, что долго и дорого, если вообще возможно.

Лидеры рынка – компании Chery, Haval и Geely к российскому рынку относятся всерьез и с обслуживанием их машин все существенно проще. Дело в том, что тот же Нaval запустил локализованное производство полного цикла в Туле, после чего дилеры стали уверенно предлагать покупателям пятилетнюю заводскую гарантию. Актуальные кроссоверы марки Geely в Россию везут из дружественной Белоруссии. Разговоры о выпуске на УАЗе нескольких популярных моделей Chery так ни к чему и не привели, однако на популярности марки в России это особо не отразилось. Здесь, видимо, сыграла свою роль широкая представительская сеть компании.

Что касается конкретных моделей, то по итогам продаж 2023 года лидируют Chery Tiggo 7 Pro, Haval Jolion и Geely Coolray. В ТОП-10 вошли также Geely Monjaro, Exeed VX, Geely Tugella, Exeed LX, Omoda C5, Chery Tiggo 4 Pro и Exeed TXL.

Сибирский нюанс

В силу сурового климата к автомобилю в Сибири принято предъявлять особые требования: он должен гарантированно заводиться в морозы, обладать теплым салоном, уверенно рулиться на ледяных дорогах, легко преодолевать снежные заносы и грязь. Понятно, что совокупностью этих свойств обладают только «навороченные» дорогие автомобили, а сибиряки же в массе своей люди относительно небогатые. Ориентируясь на наиболее оптимальное соотношение «цена – качество», омичи, например, в 2023 году выбирали ровно те же автомобили, что и жители южных и центральных регионов России. Так, по данным крупнейшего в регионе автодилера – компании «Ключавто» в салонах компании в 2023 году омичи приобрели более 1,9 тыс. автомобилей китайских брендов, это в 6 раз больше, чем в 2022 году. В ТОП-5 наиболее популярных китайских марок у омичей вошли Haval (20,3 %), Chery (16,4 %), Geely (11,8 %), Omoda (10,4 %) и Changan (10,4 %).

– Сейчас китайские бренды – это технологичные автомобили, адаптированные к российским дорогам, множество комплектаций и широкие модельные линейки для потребителей с разными запросами, – прокомментировали итоги продаж в «Ключавто».

К несомненным достоинствам китайских авто эксперты относят наличие даже в базовых комплектациях большинства моделей широкоформатных мультимедиа, цифровых приборных панелей, на которых показываются скорость, температура, давление в колесах и другая информация. Кроме того, почти все модели обладают приличным «зимним пакетом»: многозонным климат-контролем, обогревом сидений, электрообогревом руля, переднего и заднего стекол.

Мнения экспертов и впечатления реальных владельцев во многом совпадают.

– Шумка на достойном уровне, управляемость хорошая (я не лихачу). Вместительный салон: при росте 191 см комфортно размещаюсь и на водительском сиденье, и сам за собой. Приятный мягкий пластик на торпедо и дверях. Подогревы руля и лобового стекла просто спасение для зимы. Головной свет приличный, нет необходимости «колхозить» светодиодные лампы вместо галогенок… Отличная камера заднего вида плюс парктроник. Прочное лобовое стекло – выдержало удар существенным камнем на трассе. Прочная окраска кузова, – описывает плюсы своего Chery Tiggo 7 Pro пользователь портала «Дром» Роман и тут же переходит к недостаткам: – Задняя дверь багажника не оцинкована, нужно будет самому проливать мовилкой. В мороз замерзают замки задних дверей. После 20 тыс. километров пробега начался жуткий свист тормозных колодок зимой.

Владелица моноприводного кроссовера Haval Jolion Татьяна считает, что у ее автомобиля просто нет недостатков:

– Космический корабль, а не машина! Маневренный, по городу летает, расход топлива от 8,6 до 9 литров на сотню. Большой просторный салон, если большая семья – это ваш вариант. Множество плюшек в виде различных датчиков, подсказок на дороге, камеры, позволяющие выехать даже из самых трудных участков парковки и т. д. Приложение на телефоне, позволяющее включить машину на обогрев, выставив нужную температуру, и обогреть сиденья зимой, прежде чем я выйду с ребенком из дома – это же просто супер!

Менее восторженные владельцы «Джолиона» все же отмечают, что у этого паркетника маленький багажник, довольно слабая шумоизоляция, а роботизированная коробка передач может «пинаться» при переключениях.

Разбираться со всеми плюсами и минусами такого бестселлера, как Geely Coolray, и вовсе непросто. Дело в том, что с недавних пор на российском рынке присутствует сразу два «Кулрея». Часть машин поставляются из Белоруссии и продаются теперь под именем BelGee X50. По сути же, это компактный кроссовер Geely SX11, впервые представленный в 2018 году. У себя на родине в КНР он носил имя Binyue и позиционировался как молодежная модель, оснащенная трехцилиндровым турбированным бензиновым мотором объемом в 1,5 литра. Силовой агрегат работает в связке с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями, что обеспечивает компактному «Кулрею» очень достойную динамику.

Российские владельцы машин также отмечают, что маленький мотор хоть и необычен, но греется быстро: в минус 20 достаточно пяти-семи минут работы на холостом ходу, чтобы в салон начал поступать теплый воздух. В копилку плюсов «Кулрея» добавляется полный набор электрообогревов: руль, сиденья спереди и сзади, ­форсунки омывателя и зона покоя щеток. Несмотря на эти достоинства, часть потенциальных покупателей испытывала недоверие к «урезанному» трехцилиндровому двигателю. Его подозревали в склонности к излишней вибрации на определенных оборотах (не без оснований) и сниженном моторесурсе.

Словно бы прислушавшись к мнению гаражных теоретиков, инженеры Geely в 2023 году обновили «Кулрей», оснастив его «турбочетверкой» на полтора литра. Казалось бы, вот оно – счастье, однако, прибавив в количестве цилиндров автомобиль также заметно прибавил в цене. В январе 2024 года цена на поставляемый из КНР Geely Coolray второго поколения начиналась от 2 609 990 рублей за базовую комплектацию. Цена на машину белорусской сборки в аналогичной комплектации в это же время стартовала от 1 949 990 рублей.

Кто-бы что ни говорил, а цена остается главным фактором при выборе автомобиля для покупки. В этой связи остается добавить, что в январе за Chery Tiggo 7 Pro дилеры просили в Омске от 1 965 000 до 3 010 000 рублей, за Haval Jolion от 1 769 000 до 2 469 000 рублей.

Ждем новинки

По прогнозам специалистов «Ключавто», доля китайских автомобилей на рынке, в том числе на рынке Омска, будет расти.

– Почти все китайские автопроизводители уже анонсировали новинки, которые планируют представить в России в этом году – это не только новые модели автомобилей, но и суббренды, – считают эксперты: – Поскольку рынок на данный момент насытился новыми автомобилями, конкуренция между брендами высокая – это может повлиять на цены на отдельные модели, а также стимулировать автопроизводителей разрабатывать новые программы лояльности и акционные предложения для российских потребителей.

В свою очередь портал «Китайские автомобили. РФ» составил ТОП-10 самых ожидаемых новинок на российском рынке. В него, в частности, вошли рамный внедорожник Oting Paladin, который технически является «переосмысленным» Nissan Terra. Старт продаж «Паладина» запланирован на середину января. При этом уже озвучены его цены: моноприводный автомобиль оценили в 3,8 млн рублей, полноприводный от 4,25 до 4,5 млн рублей в зависимости от комплектации.

Еще один рамный внедорожник представит «Хавейл». Новый Haval H5 будет на выбор оснащаться двумя силовыми агрегатами: бензиновым двухлитровым мотором мощностью 190 л.с. или дизелем на 150 л. с. Коробка передач – классический 8-ступенчатый гидротрансформатор. Старт производства модели H5 на заводе в Туле запланирован на май. А его рыночный дебют ожидается в августе по цене от 3,5 до 4 млн рублей.

Компания Geely в текущем году кроме 7-местного кроссовера Okavango представит седан Preface L. На данный момент машина существует только в гибридном варианте. Под ее капотом расположен 1,5-литровый бензиновый ДВС мощностью 163 л. с. (255 Нм), а на передней оси электродвигатель с отдачей 136 л.с. при 320 Нм.

Preface L стал единственным седаном в рейтинге, но не единственным гибридом. В текущем году до России должен добраться гибридный Chery Tiggo 7 Pro e+. Это аналог уже привычной «семерки» со своими особенностями дизайна и трансмиссией, включающей полуторалитровый бензомотор и два электродвигателя. Совокупная мощность гибридной силовой системы составляет 235 л. с. (510 Нм), а запас хода на чистом электричестве у такого кроссовера достигает 75 км.

Работающий в премиальном сегменте суббренд Chery – Exeed выкатит свою чистую «электричку» – Exlantix ET. Дуэт двух электромоторов сможет генерировать порядка 350 кВт (480 л. с.) и разгонять машину до 100 км/ч за 3 секунды. В гамме версий планируются варианты с разными типами тяговых батарей, одна из которых обеспечит кроссоверу запас хода более 700 км.

Омск – лидер по «электричкам»

Вообще работа китайских производителей по электрификации российского (и не только) авторынка вызывает уважение. В прошлом году они сумели продать в нашей стране более 12 тыс. электромобилей, что в пять раз в превышает показатель 2022 года. Самым популярным стал электрокар Zeekr 001, хотя его цена и составляла порядка 6,9 млн рублей. Именно таких «китайцев» покупают теперь те, кто раньше купил бы BMW.

Несмотря на популярность, официально компании Zeekr в России нет и не будет, поскольку она связана со шведской Volvo, а Volvo включена в антироссийские санкции. Однако, судя по опубликованным релизам, другие китайские автопроизводители готовы удовлетворить спрос россиян на электрокары, в том числе за счет начала их локализованной сборки. А спрос растет, причем это заметно даже в Сибири, и конкретно – в Омске.

– Сегодня Омск является лидером в Сибири по их числу, в городе количество машин с электродвигателем приближается к 2,5 тысячи. Растет и объем потребления на электрозаправочных станциях в регионе: за последние 7 месяцев он вырос в 12 раз, – сообщил гендиректор ПАО «Россети Сибирь» Павел Акилин, объявивший об открытии новых ЭЗС в городе.

По данным из открытых источников, в Омске сегодня установлено уже 43 ЭЗС. Есть мнение, что с развитием инфраструктуры былая настороженность сибиряков по отношению к «электричкам» будет таять быстрее весеннего снега. Рост числа электромобилей и появление новых китайских и совместных российско-китайских брендов скорее всего и станут главными трендами развития автомобильного рынка в 2024 году.